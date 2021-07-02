Украинские депутаты приняли закон о коренных народах

Верховная рада Украины приняла закон о коренных народах Украины.

Его инициировал Владимир Зеленский, передает информационное управление аппарата парламента.

К коренным народом отнесли народы, чья этническая общность сформировалась на территории страны, и у которых нет собственного государственного образования за пределами Украины. В перечень русские не попали. В список включили крымских татар, караимов и крымчаков. Устанавливается правовая защита над коренными народами. Их будут оберегать от лишения целостности, культурных ценностей и разжигания розни и ненависти против них.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил с идеями нацисткой Германии попытки разделить народы Украины на коренные и некоренные. Российский лидер назвал законопроект уродливым.