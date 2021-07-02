02 Июля 2021
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Политика Украина
Верховная рада, депутаты-заложники, переворот, голосование по чужим картам (2014) | Фото: ukraineinfo.net

Украинские депутаты приняли закон о коренных народах

Верховная рада Украины приняла закон о коренных народах Украины.

Его инициировал Владимир Зеленский, передает информационное управление аппарата парламента.

К коренным народом отнесли народы, чья этническая общность сформировалась на территории страны, и у которых нет собственного государственного образования за пределами Украины. В перечень русские не попали. В список включили крымских татар, караимов и крымчаков. Устанавливается правовая защита над коренными народами. Их будут оберегать от лишения целостности, культурных ценностей и разжигания розни и ненависти против них.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил с идеями нацисткой Германии попытки разделить народы Украины на коренные и некоренные. Российский лидер назвал законопроект уродливым.

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Теги: Украина, депутаты, коренные народы



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Ранее 09.06.2021 20:30 Мск Путин сравнил с идеями нацистской Германии украинский законопроект о "коренных народах"


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