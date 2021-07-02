США и Великобритания: ГРУ причастно к приписываемым хакерам операциям

85-й главный центр специальной службы главного управления Генштаба России причастен к кибератакам, в которых ранее подозревались частные хакерские группировки (Fancy Bear, APT28, Strontium и другие).

Об этом следует из совместного бюллетеня Агентства национальной безопасности США и Федерального бюро расследований, а также агентств по кибербезопасности США и Великобритании.

Как считают ведомства, эта деятельность осуществлялась с середины 2019 года по начало 2021 года. Кибер-злоумышленники взламывали системы путем перебора паролей и учетных данных пользователей, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, киберкомандование вооруженных сил США может провести наступательные кибератаки на российских хакеров из-за участившихся взломов американских компаний, сообщает NBC News.

Ранее о том, что российское правительство непричастно к кибервзлому крупнейшего оператора трудопроводов в США – компанию Colonial Pipeline, заявил президент США Джо Байден. При этом глава Штатов отметил, что не исключен вариант нахождения хакеров на территории России.

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