В TikTok разрешили публиковать видео длительностью до трех минут

Сервис коротких видеороликов TikTok разрешил публикации видео продолжительностью до трех минут.

Ранее эта возможность была ограничена одной минутой. В настоящий момент длительность записи увеличена для части пользователей. У всех авторов сервиса нововведение появится в течение нескольких недель.

Новая функция, как заявили в компании, введена с тем, чтобы дать авторам больше свободы при съемке и публикации, а также, чтобы снизить необходимость разбивать видео на несколько фрагментов, пишет "Коммерсант".

Ранее департамент образования и науки Москвы призвал детей учиться в сети TikTok. Соответствующий призыв был опубликован на днях под названием "Московские школы учат в TikTok" на страницах департамента. Там назвали это "классной идеей".