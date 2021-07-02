Съезд "Коммунистов России" утвердил партийный список

Делегаты съезда партии "Коммунисты России" приняли решение о ее участии в предстоящих выборах депутатов Госдумы и утвердили партийный список кандидатов, который состоит из 400 человек.

Как заявил председатель партии Максим Сурайкин, кандидаты по одномандатным округам будут выдвинуты на другом этапе съезда. Согласно закону, им позволяется подать документы в ЦИК РФ до 23 июля.

Общефедеральную часть списка возглавили Сурайкин, его первый зам - Руслан Хугаев и зампредседателя партии Илья Ульянов.

Сурайкин отметил, что в списке "нет ни олигархов, ни звезд шоу, ни прочих медийных личностей, которых часто буржуазные партии используют для самопиара и фактически введения в заблуждение избирателей", передает ТАСС.

Ранее Центральная избирательная комиссия России определила 14 политический партий, которые могут не собирать подписи избирателей, чтобы принять участие в выборах в Госдуму.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев пояснил, что "парламентская льгота" предоставляется партиям, чей список был допущен к распределению мандатов в Государственной Думе или региональных органах законодательной власти.

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