02 Июля 2021
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Ельцин Центр (2017) | Фото: Накануне.RU

Дольщика "Ельцин-центра" заподозрили в фальсификации документов по спору о "карантинном долге"

В рассмотрении иска УК "Центр" к ООО "Агора-центр", имеющей долю в "Ельцин-центре" появился новый поворот. Напомним, что "Агора" задолжала 15,5 млн руб. за технические работы в учреждении в период карантина.

Как сообщил Накануне.RU юрист УК "Центр" Роман Речкин, ООО "Агора-центр", возможно, сфальсифицировало документы.

Ранее в ходе суда истец требовал у ответчика предоставления списков людей, якобы, имеющих доступ в технические помещения "Ельцин-центра" для проведения технических работ. По мнению истца, списки сформированы искусственно. ООО "Агора-центр" заявляло, что доступ рабочим был предоставлен. Однако представители управляющей компании опровергают это.

"Поскольку само ООО "Агора-центр" пропускной режим никогда не вводило, данные получены из неизвестного источника. То есть, мы полагаем, что со стороны ООО "Агора-центр" представленные распечатки "данных СКУД" были сформированы искусственно таким образом, чтобы предоставить избирательно только часть информации о сотрудниках истца (отредактированы по неизвестному нам критерию) и не предоставить никакой информации о сотрудниках субподрядчиков. Фамилии сотрудников истца внесены ответчиком в распечатки произвольно и без каких-либо документальных оснований, вручную: во-первых, исходно данные СКУД (в базе Фонда) содержат только цифровой код карты, который никак не связан с конкретным лицом, во-вторых, поскольку карты доступа выдавались не индивидуально (не под роспись конкретному работнику истца при получении конкретной карты), невозможно достоверно установить, кто именно проходил по конкретной карте", - гласит текст ходатайства в арбитражный суд.

Также представитель организации, выполнившей работы, просит "Агору" предоставить подтверждающие документы, включая журналы, на выдачу карт доступа в технические помещения "ЕЦ" конкретным лицам. Истец просит суд назначить техническую экспертизу в целях установления объективного содержания базы данных по доступу в период с 1 марта 2020 года по 15 июля 2020 года.

Мы направили вопросы о ситуации в ООО "Агора-центр", однако на момент публикации комментарий не получен.

Судебные заседания по иску возобновятся в сентябре.

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Теги: долги, фонд Ельцина, Ельцин - центр, Роман Речкин



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