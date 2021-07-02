Лес, словно решето: свердловчане жалуются на массовые вырубки агрокомпанией

В Алапаевском районе Свердловской области идут массовые вырубки леса. Как рассказали Накануне.RU сельчане, рубка лесных насаждений идет без выходных на протяжении месяца.

"Вырубки деревьев очень большие. В течение одного дня вырубается 400-500 кубометров. В день 10-17 машин леса вывозится, без выходных. Неизвестно, есть ли разрешение у рабочих на это. В том году некая компания взяла в аренду землю и теперь на ней вырубает деревья. На том месте были колхозные поля, которые тоже никто не покупал. Их вообще вырубают под корень. На начало лета приехали порядка 20 команд вырубщиков", - рассказал местный житель Михаил Хохряков.

По словам главы Коптеловской сельской администрации Татьяны Никоновой, лес сейчас напоминает решето.

"Мы все обеспокоены! Весь лес просвечивается. Не пойти ни за грибами, ни за ягодами. Я разговаривала с руководством компании ООО "Агрофирма АркО" и они сказали о том, что таким образом расширяют свои сельскохозяйственные угодья, и говорят, что после будут использовать поля в своих целях. Но при этом рядом есть земли, которые можно обрабатывать, и леса там нет", - сокрушается чиновница.

Корреспондент агентства связался с генеральным директором ООО "Агрофирма АрКо" Василием Святюком. Бизнесмен, услышав вопрос, отказался пояснить, законны ли вырубки, и повесил трубку.

По некоторым данным, природу не щадят сейчас и вблизи поселка Таборы. Это 350 км от Алапаевского района, но жители не исключают, что эти вырубки связаны между собой. "Вырубки леса идут от Коптелово, аж до Таборов и в сторону Екатеринбурга (в двух разных направлениях, - прим.). Лес очень быстро мельчает. Мы паникуем!" - рассказала жительница Таборов Дивира Граченко.

Заместитель главы администрации Таборинского района Наталья Малевич пояснила нашему изданию, что жалоб по факту вырубок в официальных обращениях жителей не поступало.

Сами жители выразили удивление этому, заявив, что непременно обратятся в официальные инстанции.

Редакция Накануне.RU просит считать публикацию официальным обращением в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру, ГУ МВД по Свердловской области, СУ СКР по Свердловской области и департамент лесного хозяйства Свердловской области.