02 Июля 2021
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Вырубки леса в Коптелово (2021) | Фото: источник Накануне.RU

Лес, словно решето: свердловчане жалуются на массовые вырубки агрокомпанией

В Алапаевском районе Свердловской области идут массовые вырубки леса. Как рассказали Накануне.RU сельчане, рубка лесных насаждений идет без выходных на протяжении месяца.

"Вырубки деревьев очень большие. В течение одного дня вырубается 400-500 кубометров. В день 10-17 машин леса вывозится, без выходных. Неизвестно, есть ли разрешение у рабочих на это. В том году некая компания взяла в аренду землю и теперь на ней вырубает деревья. На том месте были колхозные поля, которые тоже никто не покупал. Их вообще вырубают под корень. На начало лета приехали порядка 20 команд вырубщиков", - рассказал местный житель Михаил Хохряков.

Вырубки леса в Коптелово(2021)|Фото: источник Накануне.RU

По словам главы Коптеловской сельской администрации Татьяны Никоновой, лес сейчас напоминает решето.

"Мы все обеспокоены! Весь лес просвечивается. Не пойти ни за грибами, ни за ягодами. Я разговаривала с руководством компании ООО "Агрофирма АркО" и они сказали о том, что таким образом расширяют свои сельскохозяйственные угодья, и говорят, что после будут использовать поля в своих целях. Но при этом рядом есть земли, которые можно обрабатывать, и леса там нет", - сокрушается чиновница.

Вырубки леса в Коптелово(2021)|Фото: источник Накануне.RU

Корреспондент агентства связался с генеральным директором ООО "Агрофирма АрКо" Василием Святюком. Бизнесмен, услышав вопрос, отказался пояснить, законны ли вырубки, и повесил трубку.

По некоторым данным, природу не щадят сейчас и вблизи поселка Таборы. Это 350 км от Алапаевского района, но жители не исключают, что эти вырубки связаны между собой. "Вырубки леса идут от Коптелово, аж до Таборов и в сторону Екатеринбурга (в двух разных направлениях, - прим.). Лес очень быстро мельчает. Мы паникуем!" - рассказала жительница Таборов Дивира Граченко.

Заместитель главы администрации Таборинского района Наталья Малевич пояснила нашему изданию, что жалоб по факту вырубок в официальных обращениях жителей не поступало.

Сами жители выразили удивление этому, заявив, что непременно обратятся в официальные инстанции.

Редакция Накануне.RU просит считать публикацию официальным обращением в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру, ГУ МВД по Свердловской области, СУ СКР по Свердловской области и департамент лесного хозяйства Свердловской области.

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Теги: вырубка леса, Агрофирма АркО



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