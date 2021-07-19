19 Июля 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
(2004) | Фото: Накануне.ru

На Ямале на "Авито" продают...месторождение

На популярном сайте объявлений "Авито" выставлено на продажу расположенное в Надыме месторождение, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Предлагаем к рассмотрению месторождение, расположенное в Ямало-Ненецком автономном округе. Продаётся лицензионный участок с правом на приобретение 100% доли в открытом нефтяном месторождении, готовом к обустройству, со значительными дальнейшими перспективами развития проекта", - говорит продавец

На госбаланс поставлен объем 5 млн т лёгкой нефти и 315 млн "кубов" газа категории С1 и С2.

"Доказано присутствие высококачественной нефти, которая отличается низким содержанием серы и парафина. Перспективно извлекаемые ресурсы лицензионного участка оцениваются в 55 млн т нефти и конденсата и 57 млрд "кубов" газа. Месторождение примыкает к огромным месторождениям газового конденсата, разрабатываемых компаниями "Shell" и "Газпром", представляет собой привлекательную возможность для вложения инвестиций. Лицензия была выдана в 2001 г. сроком на 25 лет, месторождение получило статус промышленного, срок действия лицензии может быть продлён после 2026 г. В регионе имеется давно и хорошо развитая инфраструктура для экспорта газа, которая проходит через территорию блока. Через северо-восточную часть блока проходят магистральные газовые трубопроводы Ямбург – Тула-II, Ямбург – Елец-I и Ямбург – Елец-II. Через юго-восточную часть блока проходят газопроводы Прогресс (Ямбург – западная граница) и Уренгой – Центр I", - говорится в объявлении.

Цена вопроса – 3,5 млрд руб.

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Теги: месторождение, нефть, газ, Авито



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