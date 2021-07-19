19 Июля 2021
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Происшествия Пермский край
Пермь Комсомольский проспект (2019) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье насильники надругались над жертвой и бросили её голой в погребе

Двум жителям Очёрского городского округа вменяют изнасилование жертвы, которую они силой удерживали в подвале частного дома, а на свет Божий выпускали только для надругательств над ней, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, в июле пьяные злоумышленники заманили пострадавшую в дом и избили её. Угрожая убийством, подозреваемые изнасиловали потерпевшую и совершили в отношении неё насильственные действия сексуального характера. После этого голую жертву бросили в погреб частного дома, где незаконно удерживали три часа, периодически вызволяя пострадавшую, чтобы снова надругаться.

Девушке удалось убежать после того, как злоумышленники уснули, а её из погреба выпустил собутыльник подозреваемых. Возбуждено дело. Подозреваемые арестованы, вскоре им предъявят обвинение.

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Теги: изнасилование, Очёрский городской округ



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