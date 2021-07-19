В Прикамье насильники надругались над жертвой и бросили её голой в погребе

Двум жителям Очёрского городского округа вменяют изнасилование жертвы, которую они силой удерживали в подвале частного дома, а на свет Божий выпускали только для надругательств над ней, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, в июле пьяные злоумышленники заманили пострадавшую в дом и избили её. Угрожая убийством, подозреваемые изнасиловали потерпевшую и совершили в отношении неё насильственные действия сексуального характера. После этого голую жертву бросили в погреб частного дома, где незаконно удерживали три часа, периодически вызволяя пострадавшую, чтобы снова надругаться.

Девушке удалось убежать после того, как злоумышленники уснули, а её из погреба выпустил собутыльник подозреваемых. Возбуждено дело. Подозреваемые арестованы, вскоре им предъявят обвинение.