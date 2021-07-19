Под Санкт-Петербургом нашли бункер-тюрьму с крематорием

Под Санкт-Петербургом нашли бункер-тюрьму, где, предположительно, работал крематорий, сообщает портал 47news.

Тюрьма обнаружена в 40 км от города, в брошенном доме коттеджного поселка "Новый Петербург" недалеко от Агалатово. Речь идёт о мощном бетонном бункере, глубоко врытом в землю, куда устроен замаскированный въезд для машины. Обнаружены камеры с тюремными нарами, унитазами, местами для охраны. Построен комплекс 10 лет назад, стоимость по тем ценам – от $500 тыс. до $1 млн. Заказчики до сих пор не установлены. Примерные размеры бункера – 15 на 15 м, то есть более 200 "квадратов". Высота внутри тюрьмы – чуть более 2 м. Толщина стен – 1 м. Неподалёку от участка – трансформаторная подстанция. Её стоимость специалисты оценили в 1,5 – 2 млн руб. в зависимости от начинки. Стоимость подключения рассчитать сложнее.

Крутой спуск, что идёт от входа, упирается в массивные железные ворота из одной поворотной створки. В ней - квадратное окно метр на метр и щеколда. На воротах рисунки, о них чуть позже. Въезд венчает надпись "Copenhagen". Две железные аппарели для съезда, под ногами - холодная вода по щиколотку. После можно попасть в просторное помещение, похоже на подземную парковку. Высота потолка - чуть более 2 м. Видны коммуникации, трубы, провода идут поверху. Стальной столб-опора, а за ним - вход в помещение поменьше, размером с "однушку". Впереди - стальной остов. похожий на остатки рукомойника. Направо - два проёма, за ними коридор, а в нём - три входа в натуральные камеры. В каждой - железные двухъярусные кровати, чаще называемые "шконками", умывальник, унитаз.

Год назад, отмечает издание, в доме работал Следственный комитет. От них осталась только лента. Стальные двери на месте, на них – номера и закрытые на щеколду “кормушки”. В камерах глазки видеонаблюдения. Вход в помещение дежурного ещё зарешёчен, при входе в коридор с камерами – клетка для одного человека. Место, где находился надзиратель (бетонный бортик буквой "П"), закрыто решёткой до потолка. Тогда же выяснилось, что замки в дверях – точная копия замков в "Крестах".

За домом стояла баня – парилка, предбанник. В нём – некое подобие камина. Внимание тогда привлекли большие пакеты с углём. Нашёлся замаскированный люк размером примерно метр на метр. Когда сотрудники СК его открыли, то обнаружили широкий колодец из нескольких бетонных колец глубиной метра три-четыре. Там же была ручная лебёдка, внизу стояла вода. Когда её откачали и спустились, то нашли печь, по размерам подходящую под человеческое тело. Труба от неё шла через тот самый "камин". Собеседники издания в органах предполагают, что у них есть результаты экспертизы о неких биологических останках, найденных в печи, хотя "биология" может остаться, скажем, от грызунов.

Среди владельцев помещений называют сотрудника ФСИН и человека с фамилией Эскобар в российском паспорте.