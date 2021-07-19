В Югре "Дух огня" из-за коронавируса перенесли на будущий год

XIX "Дух огня" перенесён на 2022 г. и совмещён с XX фестивалем, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"В отношении XIX фестиваля завершена работа, в том числе определены участники конкурса сценарных проектов среди участников из стран Арктического совета. Это новое творческое направление в программе фестиваля. Для участия в нем поступило больше 30 заявок", – сказала губернатор Наталья Комарова.

Вице-президент фестиваля Мария Зверева подчеркнула, что программа XIX фестиваля сформирована полностью. Однако не все участники смогли бы приехать в Россию из-за эпидемиологической ситуации в мире.

"Проведя сразу два фестиваля в феврале 2022 г., мы представим две разные программы. По такому же сценарию накануне в Москве прошло вручение национальной кинематографической премии "Ника". Кроме того, мероприятия соберут большее число гостей, большее количество фильмов", – добавила вице-президент фестиваля.

Планируется, что дополнительный отбор фильмов XIX "Духа огня" пройдёт с 1 сентября по 15 октября, а XX фестиваля – с 1 октября по 30 декабря.

"Это наиболее удачный сценарий, удобный формат проведения мероприятия", – подчеркнул заместитель губернатора Югры Юрий Южаков.

В ходе заседания Мария Зверева особо отметила, что накануне во Франции завершился Каннский международный кинофестиваль. Обладателем гран-при конкурса авторского кино "Особый взгляд" стала режиссер и сценарист Кира Коваленко со своим фильмом "Разжимая кулаки". В Ханты-Мансийске на фестивале "Дух огня" она дебютировала в качестве режиссера в 2017 г., представив свою драму "Софичка". Тогда Кира Коваленко была отмечена специальным призом "За сохранение культурных традиций".

"Это говорит о том, что качество наших программ растёт. И подтверждается это тем, что дебютанты "Духа огня" становятся победителями и самыми яркими участниками главного фестиваля кино в мире", – заявила Мария Зверева.

Напомним, ранее предполагалось, что XIX международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" пройдет 19-24 августа.