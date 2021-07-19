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&quot;Лексус&quot; экс-губернатора Липецкой области Николая Королева. (2021) | Фото: t.me/r_chp / Telegram-канал RU_CHP

Внезапно: адвокат экс-сенатора Королева заявил, что его подзащитного не было за рулем "Лексуса", набедокурившего в Липецке

Внезапный поворот в скандальном деле о "странной" езде Lexus, принадлежащего экс-сенатору и экс-губернатору Липецкой области Олегу Королеву.

На судебном заседании по административному делу, связанному с этим инцидентом, адвокат Королева заявил, что его подзащитного и вовсе не было за рулем автомобиля. Там находился брат экс-губернатора Сергей Королев, цитирует адвоката РИА Новости.

Напомним, в мае этого года в соцсетях и СМИ появились кадры с автомобилем Королева, неадекватно разъезжавшим по улицам Липецка. Машина наехала на дорожный знак, выезжала на встречку. Сообщалось также, что Королева остановила полиция и он отказался проходить освидетельствование на предмет алкоголя в организме.

Сам же он потом озвучил такую версию: за рулем стало плохо, чтобы никому не помешать, Королев съехал на обочину и попросил помощи у полицейских. При этом он не говорил, что в машине находился кто-то еще кроме него, тем более не отрицал, что он был за рулем сам.

До выяснения всех обстоятельств Королев отказался от членства в "Единой России", причем сообщил об этом секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Затем выяснилось, что проверкой инцидента занялась полиция, а далее последовала отставка с поста сенатора, как сообщалось – в связи с самочувствием Королева.

Мировые суды Липецка получили четыре материала об оставлении места ДТП бывшим членом Совета Федерации от региона Королевым. Три из них - по части 2 статьи 12.27 КоАП (оставление водителем места ДТП). Санкция данной статьи предусматривает лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Еще один материал - по части 1 статьи 12.27 КоАП (невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных правилами дорожного движения, в связи с ДТП, участником которого он является), санкция данной статьи предусматривает штраф до 1 тысячи рублей.

В понедельник в Липецке состоялось слушание по одному из материалов.

"Адвокат заявил, что за рулем находился не Королев Олег Петрович, а его брат - Сергей Петрович", - сказала представитель суда. По ее словам, было подано ходатайство о проведении экспертизы, однако суд отказал в этой дополнительной экспертизе, поскольку "доказательств и так достаточно".

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Теги: олег королев, сенатор, лексус, езда по встречке, отставка, суд



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