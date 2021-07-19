Цугцванг для облправительства? В госпитале Тетюхина останавливается лечение больных

В Уральском клиническом лечебно–реабилитационном центре им. Владислава Тетюхина ситуация стала критической. Сотрудники знаменитого госпиталя уже вынуждены останавливать работу по ряду направлений. Так, например, хирургическая деятельность по профилю "травматология и ортопедия" останавливается со дня на день. О сложной ситуации Накануне.RU сообщил источник, близкий к руководству клиники.

"До 19 июля не поступил госзаказ на высокотехнологичную медицинскую помощь ни от федерального минздрава, ни от регионального. Хирургическая деятельность по профилю "травматология и ортопедия" останавливается буквально со дня на день. Заявки в оба министерства подавались в прошлом году (такова процедура) на 1300 операций высокотехнологичной медицинской помощи", - рассказал источник.

Между тем, ряд экспертов полагают, что такие действия правительства Свердловской области могут только ухудшить положение губернатора Куйвашева и привести региональные власти к цугцвангу в оказании помощи по этому профилю. Областные власти заявили о выходе из проекта и необходимости возврата финансов в размере 1,4 млрд руб., вложенных в строительство.

Напомним, ранее руководство клиники писало обращения к Владимиру Путину и Михаилу Мишустину.