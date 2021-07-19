19 Июля 2021
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Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр (УКЛРЦ) им. В.В. Тетюхина в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: Накануне.RU

Цугцванг для облправительства? В госпитале Тетюхина останавливается лечение больных

В Уральском клиническом лечебно–реабилитационном центре им. Владислава Тетюхина ситуация стала критической. Сотрудники знаменитого госпиталя уже вынуждены останавливать работу по ряду направлений. Так, например, хирургическая деятельность по профилю "травматология и ортопедия" останавливается со дня на день. О сложной ситуации Накануне.RU сообщил источник, близкий к руководству клиники.

"До 19 июля не поступил госзаказ на высокотехнологичную медицинскую помощь ни от федерального минздрава, ни от регионального. Хирургическая деятельность по профилю "травматология и ортопедия" останавливается буквально со дня на день. Заявки в оба министерства подавались в прошлом году (такова процедура) на 1300 операций высокотехнологичной медицинской помощи", - рассказал источник.

Между тем, ряд экспертов полагают, что такие действия правительства Свердловской области могут только ухудшить положение губернатора Куйвашева и привести региональные власти к цугцвангу в оказании помощи по этому профилю. Областные власти заявили о выходе из проекта и необходимости возврата финансов в размере 1,4 млрд руб., вложенных в строительство.

Напомним, ранее руководство клиники писало обращения к Владимиру Путину и Михаилу Мишустину.

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Теги: Госпиталь Тетюхина, Нижний Тагил



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