19 Июля 2021
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Политика Челябинская область
Владимир Казанцев, активист &quot;Стоп-ГОК&quot; (2020) | Фото: vk.com/stop_gok, Василий Московец

В Челябинске на выборы в Госдуму выдвинулись два экоактивиста

В Челябинске депутат Центрального райсовета Елена Вахтина и юрист Владимир Казанцев подали документы для участия в выборах в Госдуму, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Вахтину и Казанцева на выборы выдвинула партия "Коммунисты России". Елена Вахтина будет баллотироваться по Челябинскому одномандатному округу, а Владимир Казанцев – по Металлургическому округу.

Напомним, Владимир Казанцев выступает одним из истцов по иску против изменения границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы. Дело рассматривается в Челябинском областном суде.

В Советском районом суде рассматривается уголовное дело в отношении Владимира Казанцева. Его обвиняют в совершении мошенничества и приготовления к мошенничеству в особо крупном размере.

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Теги: Владимир Казанцев, Елена Вахтина, выборы в Госдуму,



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