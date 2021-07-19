В Челябинске на выборы в Госдуму выдвинулись два экоактивиста

В Челябинске депутат Центрального райсовета Елена Вахтина и юрист Владимир Казанцев подали документы для участия в выборах в Госдуму, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Вахтину и Казанцева на выборы выдвинула партия "Коммунисты России". Елена Вахтина будет баллотироваться по Челябинскому одномандатному округу, а Владимир Казанцев – по Металлургическому округу.

Напомним, Владимир Казанцев выступает одним из истцов по иску против изменения границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы. Дело рассматривается в Челябинском областном суде.

В Советском районом суде рассматривается уголовное дело в отношении Владимира Казанцева. Его обвиняют в совершении мошенничества и приготовления к мошенничеству в особо крупном размере.