Духовное собрание мусульман России осудило необоснованные отказы верующих от прививки

Духовное собрание мусульман России осудило необоснованные отказы верующих от прививки от коронавируса. Об этом говорится в изданной собранием фетве (богословском заключении).

"Категоричный необоснованный отказ от вакцинации и распространение фейковых слухов о ее составе и последствиях не приветствуется. Пока в нашем государстве проводится бесплатная массовая вакцинация препаратами, отвечающими высоким международным требованиям, всем нашим соотечественникам было бы целесообразно сделать прививки себе и своим семьям по согласованию с врачами и при отсутствии противопоказаний к этому", - говорится в опубликованной в понедельник фетве Совета улемов.

Фетва также предписывает соблюдение мер предосторожности при праздновании Курбан-байрама, соблюдение социальной дистанции в мечетях, исполнение традиционных праздничных обрядов и встреч в режиме онлайн, а также заказ онлайн праздничного жертвоприношения, передает РИА Новости.