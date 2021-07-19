19 Июля 2021
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Boeing 737 MAX Уральские авиалинии (2019) | Фото: Telegram-канал FlightMode

Boeing ожидает разрешения на полеты 737 MAX в России в ближайшие месяцы

Boeing ожидает, что самолеты 737 MAX будут ресертифицированы в России и Китае в ближайшее время, заявил президент компании в России и странах СНГ Сергей Кравченко.
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Напомним, эксплуатацию и строительство самолетов данного типа приостановили в 2019 году после авиакатастроф, унесших жизни 350 человек. В программном обеспечении и конструкции самолета выявили недостатки, которые могли привести к катастрофам. На устранение недостатков ушло значительное время, за этот период были обнаружены другие недочеты, также пришлось переучивать пилотов с учетом доработок.

В России было совсем немного эксплуатировавшихся MAX, но многие компании успели заказать себе самолеты этого типа. В итоге кто-то так и ждет поставок, кто-то решил отказаться от заказов.

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Теги: boeing 737 max, возвращение, доработка, ресертификация



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