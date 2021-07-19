Милонов призвал Антона Долина извиниться перед изданием «Вечерний Курьер»

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на претензию кинокритика Антона Долина к кинорецензии в волгоградском СМИ, предложив извиниться перед редакцией и автором материала.

Кинокритик Антон Долин обвинил издание «Вечерний Курьер» в публикации кинорецензии «за его авторством», которую он не писал. В статье рассказывается, в том числе, о киноленте «Ржев», посвященной событиям Великой Отечественной войны. На деле в материале не говорилось, что он написан именно этим Антоном Долиным, а аналогичное имя стояло лишь как псевдоним журналиста, опубликовавшего рецензию.

Антон Долин является журналистом «Медузы» - СМИ, признанного иностранным агентом, и в виду редкости такого направления журналистики как кинокритика, его имя известно многим, а популярных тезок он не имеет. Поэтому в медиасфере в адрес издания посыпались обвинения в подлоге только потому, что имя автора и тематика материала совпали с уже раскрученным кинокритиком «Медузы».

Главный редактор «Вечернего Курьера» Дмитрий Кагаев в комментарии «Открытым медиа» назвал ситуацию совпадением:

«Это не тот Антон Долин, о котором сейчас все подумали. Это псевдоним [нашего автора], он уже пишет под ним давно. Это просто совпадение. Я, например, не знал о нем. <…> Я понимаю, что это стечение обстоятельств. У нас не было никакой цели использовать [его] имя для именно этой статьи».

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов, отметивший, что тезок журналиста Антона Долина в России и социальных сетях много, и его известность как кинокритика не дает ему эксклюзивного права писать статьи, а его однофамильцы не должны спрашивать разрешения. Кроме того, автор «Вечернего курьера» работает под этим псевдонимом с 2017 года и затрагивает более широкую повестку, чем кинорецензии.

«Я посмотрел и оказалось, что нигде не указано, что это конкретно этот кинокритик. Зато стало известно, что этим именем подписывается один из авторов издания еще с 2017 года. И пишет он не только про кино, но и про политику, экономику, социальные проблемы. Заглянули в соцсети... при беглом просмотре нашли несколько сотен однофамильцев Антона Долина», - написал в Фейсбук депутат.

Острая реакция знакомых с Антоном Долиным и его рецензиями оппозиционных и медийных ЛОМов, не допустивших мысли о совпадении или отсутствии намерения у издания ввести читателей в заблуждение, вынудила редакцию «Вечернего Курьера» на время изменить политику публикации статей.

Теперь материал под заголовком: «Успех военной кинокартины – в правде: отечественные режиссеры говорят о войне достоверно и объективно», рассказывающий об успешных фильмах российских кинематографистов, написан «никем». Подпись журналиста под псевдонимом «Антон Долин» была убрана из материалов, а значит давление на СМИ позволило манипулировать действиями редакции только из-за того, что известный кинокритик считает свое имя эксклюзивным.

В ставшем скандальным материале автор рассказал о том, как важна достоверность в военных кинолентах, в частности о ВОВ, на примерах таких фильмов как «Нюрнберг», съемки которого недавно завершились, «Сталинград» и «Ржев». Последняя картина, по мнению автора, служит напоминанием о незаслуженно забытой битве, ставшей одной из самых кровопролитных в ходе Великой Отечественной войны.