Яровая: Распределение кураторства над округами между вице-премьерами повысит ответственность кабмина

Распределение кураторства над федеральными округами между вице-премьерами направлено на совместное решение проблем регионов, считает зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.

По мнению вице-спикера ГД, такое распределение "повышает ответственность правительства", передает ТАСС.

По словам Яровой, это "в большей степени ориентирует на конкретное совместное решение проблем регионов и стратегию общего развития", на достижение качественных результатов, а также устанавливает обязательность эффективного взаимодействия.

Напомним, на прямой линии президент Владимир Путин высказался за то, чтобы у регионов был свой куратор из федерального правительства по аналогии с Дальним Востоком. Ранее сегодня сообщалось, что глава российского правительства Михаил Мишустин назначит каждому федеральному округу курирующего вице-премьера. Вице-премьеры будут отвечать за социально-экономическое развитие регионов, новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.