Активисты свердловского РЭО очищают природный памятник "Шиловский пруд" от нелегальных свалок

Активисты Свердловского отделения Российского экологического общества в ходе рейда по несанкционированным свалкам очистили территорию памятника природы "Шиловский пруд" от мусора. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского РЭО, на место выехали лично заместитель председателя регионального отделения Антон Черноголов и активист Михаил Чабин.

Рейд проводился недалеко от Березовского по запросу министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Его участники прошли на лодке вдоль берега каждой из двух частей водоема, разделенного дамбой. Часть мусора активисты собирали в мешки и забирали с собой.

"В основном на берегах бытовой мусор, люди приезжают на водоем отдыхать, а после в яму или под ближайший куст скидывают отходы. Нашли несколько таких нелегальных свалок, где в основном пакеты, бутылки и упаковка от продуктов. Берегите природу – убирайте за собой мусор!" – призвал Антон Черноголов.

Являясь также общественным инспектором Росприроднадзора, Черноголов составил акт о нелегальных свалках, указал их координаты и направил в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.