19 Июля 2021
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Олимпийские игры в Токио (2021) | Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Stanislav Kogiku

В Олимпийских играх участвуют семь спортсменов от Тюменской области

От Тюменской области в Олимпийских играх в Токио участвуют семь спортсменов: Наталья Кузютина, Муса Могушков, Дарья Давыдова (дзюдо), Диана Климова и Павел Сиваков (велогонки), Елизавета Клеванович (плавание), Юлия Каплина (скалолазание), сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

В состав паралимпийской сборной вошли четверо спортсменов: пловец Игорь Плотников, легкоатлет Антон Прохоров, триатлонисты Александр Ялчик и Денис Кунгурцев.

Директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин призвал тюменцев поддержать спортсменов от региона.

"Наша поддержка крайне важна. Каждый из участников должен осознавать, ощущать нашу духовную мощь, единение, силу и энергию региона. Я призываю каждого из вас поддержать наших участников Олимпиады искренней верой в победу, духом гражданственности и патриотизма", - заявил он.

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Теги: спортсмен, олимпийские игры, токио



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