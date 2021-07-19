В Олимпийских играх участвуют семь спортсменов от Тюменской области

От Тюменской области в Олимпийских играх в Токио участвуют семь спортсменов: Наталья Кузютина, Муса Могушков, Дарья Давыдова (дзюдо), Диана Климова и Павел Сиваков (велогонки), Елизавета Клеванович (плавание), Юлия Каплина (скалолазание), сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

В состав паралимпийской сборной вошли четверо спортсменов: пловец Игорь Плотников, легкоатлет Антон Прохоров, триатлонисты Александр Ялчик и Денис Кунгурцев.

Директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин призвал тюменцев поддержать спортсменов от региона.

"Наша поддержка крайне важна. Каждый из участников должен осознавать, ощущать нашу духовную мощь, единение, силу и энергию региона. Я призываю каждого из вас поддержать наших участников Олимпиады искренней верой в победу, духом гражданственности и патриотизма", - заявил он.