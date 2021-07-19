19 Июля 2021
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завтрак президента РФ (2018) | Фото: правительство Хабаровского края

Роспотребнадзор запретил буфеты на избирательных участках

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации работы избирательных участков во время пандемии. Напомним, с 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму, в ряде регионов будут выбирать губернаторов, региональные заксобрания, муниципальных депутатов.

В документе, опубликованном на сайте Центризбиркома, говорится, что запрещается всем участникам избирательного процесса, будь то кандидаты, члены избиркомов, наблюдатели или сами избиратели, приветствовать друг друга рукопожатием.

Также в этот раз придется обойтись без буфетных зон с традиционными пирожками: запрещается употребление пиши и напитков.

"Кандидатам и иным участникам избирательного процесса категорически запрещаются рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную физическую дистанцию между ними. Также при нахождении в помещении указанным лицам запрещается употребление пищи и напитков, кроме бутилированной воды", - говорится в рекомендациях.

Кроме того, всем участникам процесса предлагается заранее пройти вакцинацию от коронавируса.

Напомним, ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что все члены Центризбиркома или привились, или переболели, от коронавируса вакцинировано около 75% аппарата ЦИК.

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Теги: роспотребнадзор, избирательный участок, буфет, рукопожатие



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