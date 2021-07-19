Губернатор Югры встретится с жителями Лангепаса и Покачи

Губернатор Наталья Комаарова встретится с жителями Лангепаса и Покачи, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Встреча с жителями Лангепаса состоится в 14.00 22 июля. Модераторами прямого эфира станут председатель молодёжной палаты Лангепаса, член молодёжного парламента при думе Югры Александр Айсин, лидер молодёжного крыла общественной организации "Национально-культурная автономия татар города Лангепаса", член общероссийской общественной организации "Молодёжная ассамблея народов России в Югре" Рамзан Гумеров, координатор Лангепаского подразделения от АНО "Гуманитарный добровольческий корпус" Александра Зверева, председатель Лангепасской городской общественной организации башкирского народа "Шонкар", член общественного совета при администрации города Лангепаса Радик Кадыров, активный гражданин по социальным и хозяйственным вопросам города Светлана Куберская.

В 13.00 23 июля губернатор встретится с жителями Покачи. Модераторами прямого эфира станут создатель городского сообщества "Что интересного? Покачи", волонтёр поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Юлия Кобякова, самозанятый предприниматель, блогер Юлия Ширяева, представитель крупных сообществ городов Югры "Мы", "Анонимно Покачи", блогер Алексей Крецул.