19 Июля 2021
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Общество
реанимация (2019) | Фото:Накануне.RU

Губернатор Ставрополья рассказал об антипрививочнице, умершей от коронавируса

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал на своей странице в Instagram об антипрививочнице, скончавшейся от коронавируса.

Глава региона опубликовал пост с благодарственным сообщением от женщины-медика, которая была антипрививочницей, пока не заболела коронавирусом.

"Женщина-медик (!) была стойкой противницей вакцинации против коронавируса. Но об этом мы узнали уже потом. А сначала оказали ей помощь в лечении, потому что она заразилась ковидом, и течение болезни было очень тяжелым. Сейчас она выздоровела и свои взгляды на жизнь пересмотрела. На днях прислала мне вот такое сообщение. Решил с вами поделиться. У этой истории болезни достаточно счастливый финал. А бывают и другие. К сожалению, не так давно идейная антипрививочница, у которой был подтвержден коронавирус, умерла в Невинномысске. Вспоминаю об этом каждый раз, когда читаю в соцсетях посты про вред прививок – вот такие рассуждения намного вреднее, потому что губят людей. Твёрдо в этом уверен", - написал Владимиров.

По данным губернатора, в регионе полностью прошли иммунизацию против COVID-19 331 тыс. человек, среди них более 160 тыс. – люди в возрасте старше 60 лет.

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Теги: владимир владимиров, антипрививочники, губернатор, коронавирус



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