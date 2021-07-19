Губернатор Ставрополья рассказал об антипрививочнице, умершей от коронавируса

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал на своей странице в Instagram об антипрививочнице, скончавшейся от коронавируса.

Глава региона опубликовал пост с благодарственным сообщением от женщины-медика, которая была антипрививочницей, пока не заболела коронавирусом.

"Женщина-медик (!) была стойкой противницей вакцинации против коронавируса. Но об этом мы узнали уже потом. А сначала оказали ей помощь в лечении, потому что она заразилась ковидом, и течение болезни было очень тяжелым. Сейчас она выздоровела и свои взгляды на жизнь пересмотрела. На днях прислала мне вот такое сообщение. Решил с вами поделиться. У этой истории болезни достаточно счастливый финал. А бывают и другие. К сожалению, не так давно идейная антипрививочница, у которой был подтвержден коронавирус, умерла в Невинномысске. Вспоминаю об этом каждый раз, когда читаю в соцсетях посты про вред прививок – вот такие рассуждения намного вреднее, потому что губят людей. Твёрдо в этом уверен", - написал Владимиров.

По данным губернатора, в регионе полностью прошли иммунизацию против COVID-19 331 тыс. человек, среди них более 160 тыс. – люди в возрасте старше 60 лет.