19 Июля 2021
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Экономика
топливо, бензин, заправка, АЗС (2018) | Фото: Накануне.RU

В "Лукойле" озвучили условие снижения цены бензина до 20 рублей за литр в России

Стоимость бензина в России может снизиться только при укреплении национальной валюты, заявил вице-президент по стратегическому развитию "Лукойла" Леонид Федун.

"Если евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей", - цитирует его ТАСС.

При этом Федун отметил, что валютный курс в России работает только в сторону повышения.

13 июля стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила рекорд за всю историю наблюдений. Цена выросла до 55 тыс. 720 руб. за тонну.

Ранее в ФАС России объяснили рост цен на бензин за три месяца текущего года. По данным службы, спровоцировать подорожание топлива могло "резкое понижение температур окружающей среды".

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Теги: лукойл, бензин, леонид федун



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