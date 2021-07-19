МЧС нашло массу нарушений пожарной безопасности в свердловских школах

На Среднем Урале стартовала профилактическая операция "Школа". Она проводится для обеспечения пожарной безопасности заведений в 2021-2022 учебном году.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в составе комиссий государственные инспекторы по пожарному надзору проверяют выполнение противопожарных требований. Особое внимание уделяют работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, состоянию путей эвакуации, чердаков и подвалов, наличию первичных средств пожаротушения и их состоянию, а также проверке знаний и действий персонала при эвакуации людей в случае возгорания.

По данным МЧС, на сегодняшний день инспекторы провели 1 тыс. 82 проверки, в том числе 295 школ, 670 детских садов и 22 профессиональные организации. Специалисты выявили, что частыми нарушениями являются неисправность или отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, несоответствие путей эвакуации - захламлены коридоры, заперты двери.

Также обнаружена необеспеченность помещений нужным количеством первичных средств пожаротушения, неисправность или отсутствие противопожарного водоснабжения. Как добавили в ведомстве, все нарушения, выявленные в ходе приемки, руководители организаций обязаны устранить до начала учебного года.