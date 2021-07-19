Недалеко от Ивделя во время буровых работ погиб помощник машиниста

На территории Саумского карьера, в 15 километрах от п. Вижай г. Ивделя погиб рабочий 1988 г.р. Как сообщила Накануне.RU старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова, трагедия произошла днем 18 июля в результате допущенного нарушения требований охраны труда при производстве буровых работ.

Погибший занимал должность помощника машиниста буровой установки. В тот день в результате удара штангой от установки пострадавшему была причинена смертельная травма головы. На данный момент прокуратура Ивделя проводит проверку соблюдения требований техники безопасности. Выясняются и конкретные обстоятельства инцидента, изъята и анализируется соответствующая документация.

СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как рассказали в ведомстве, за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Уже проведен осмотр места происшествия, сейчас допрашиваются свидетели, также назначен комплекс необходимых экспертиз. В ходе расследования выясняются в том числе причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, чтобы впредь не допустить аналогичных инцидентов.