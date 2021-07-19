Недалеко от Ивделя во время буровых работ погиб помощник машиниста

19 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Буровая установка в Саумском карьере, где произошла смерть помощника машиниста (2021) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Недалеко от Ивделя во время буровых работ погиб помощник машиниста

На территории Саумского карьера, в 15 километрах от п. Вижай г. Ивделя погиб рабочий 1988 г.р. Как сообщила Накануне.RU старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова, трагедия произошла днем 18 июля в результате допущенного нарушения требований охраны труда при производстве буровых работ.

Погибший занимал должность помощника машиниста буровой установки. В тот день в результате удара штангой от установки пострадавшему была причинена смертельная травма головы. На данный момент прокуратура Ивделя проводит проверку соблюдения требований техники безопасности. Выясняются и конкретные обстоятельства инцидента, изъята и анализируется соответствующая документация.

СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как рассказали в ведомстве, за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Уже проведен осмотр места происшествия, сейчас допрашиваются свидетели, также назначен комплекс необходимых экспертиз. В ходе расследования выясняются в том числе причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, чтобы впредь не допустить аналогичных инцидентов.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: буровые работы, гибель, смерть, рабочий, помощник машиниста, прокуратура, СКР, Ивдель



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети