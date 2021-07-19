УФАС выявило сговор на аукционе по поставке оборудования для "Транснефть нефтяные насосы"

Челябинское УФАС выявило сговор на аукционе по поставке оборудования и материалов для АО "Транснефть нефтяные насосы" с начальной ценой контракта 77,4 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В сговоре уличили ООО "АОН", ООО "Вторметцентр" и ООО ПКФ "Аверс". Компании подавали свои предложения о цене в незначительный промежуток времени друг от друга, ограничивая тем самым в этом остальных участников аукциона. При этом "Вторметцентр" и ООО "АОН" подавали ценовые предложения с максимально возможным шагом, не преследуя цели заключения договора. Компании предложили поставить оборудование за 7,3 млн рублей. Их заявки были отклонены, поскольку они не предоставили необходимые документы.

В результате контракт был заключен с ООО ПФК "Аверс", снизившей начальную цену только на 350 тыс. руб.

УФАС установило, что компании подавали заявки и ценовые предложения с одного IP-адреса. В отношении нарушителей будут возбуждены дела об административных правонарушениях.