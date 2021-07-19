19 Июля 2021
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Розовая вода в Финском заливе (2021) | Фото: facebook / SpbKrasiv

Росприроднадзор выясняет причины появления багровых пятен на воде Финского залива

Росприроднадзор определяет причину появления багровых пятен на воде Финского залива вблизи порта Усть-Луга.

Специалисты взяли пробы воды, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее в соцсетях появились фотографии прибрежной зоны залива, на воде видны пятна багрового цвета.

"Вода залива рядом с деревней Вистино в Кингисеппском районе приобрела неестественный розовый оттенок. Активисты винят в этом местный терминал по перевалке удобрений и считают, что он вредит окружающей среде", - сообщает паблик "Интересные события в Санкт-Петербурге".

Розовая вода в Финском заливе(2021)|Фото: facebook / SpbKrasiv

По данным ведомства, в эксплуатацию введен первый этап отгрузочного терминала "Ультрамара". Отмечается, что объекты предприятия не стоят на учете в реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду. Предположительно, в атмосферный воздух поступает пыль при перевалке окатышей глины.

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Теги: финский залив, багровая вода, росприроднадзор



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