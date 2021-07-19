19 Июля 2021
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Общество Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске ребенку вместо молочного удалили два коренных зуба

Жительницы Челябинска четыре года назад обратилась в Областную стоматологическую поликлинику, чтобы удалить ее сыну молочный зуб, который мешал расти коренному. Однако ребенку по ошибке вместо верхнего молочного зуба удалили два нижних коренных.

"Мне вынесли замотанные в ваточке два зуба. У Ивана полный рот ваты, что-то посмотреть на месте не удалось, а когда приехали домой, я обнаружила, что вместо молочных зубов сыну выдрали два коренных", - рассказала женщина.

Женщина вместе с ребенком сразу же вернулись в поликлинику, где им сказали, что сейчас эти зубы ребенку вставят на место, и они приживутся. Но зубы не прижились.

Семья с жалобой обратилась в Министерство здравоохранения РФ. Чиновники подтвердили, что были нарушены стандарты оказания медицинской помощи, и стороны вправе урегулировать спорную ситуацию как в досудебном, так и в судебном порядке, поскольку за качество оказанной медицинской услуги несет ответственность лечебное учреждение.

Семья через суд добилась проведения экспертизы, которая установила, что врачами областной стоматологической поликлиники был допущен дефект, заключающийся в ошибочном удалении вместо подвижных молочных зубов двух постоянных центральных резцов нижней челюсти. Исходя из среднего прайса, расчет стоимости стоматологических услуг за предстоящий период ортодонтического лечения можно представить в размере порядка 170,5 тыс. рублей.

Семья подала иск, в котором указала иную сумму – почти 546 тыс. рублей. Ребенку потребуется длительный восстановительный период до достижения 18-летнего возраста. Судебное заседание по иску назначено на 23 июля.

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Теги: ребенок, стоматолог, зубы,



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