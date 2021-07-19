Бузова продолжит играть на сцене МХАТа им. Горького в новом сезоне

Телеведущая и певица Ольга Бузова будет работать во МХАТе им. Горького и в новом театральном сезоне – с ней продлили контракт. Об этом свидетельствует афиша на сайте театра – спектакль "Чудесный грузин" с участием Бузовой пройдет 17 и 18 сентября. РИА Новости сообщает, что экс-ведущая "Дома-2" получит более 100 тыс. руб. за исполнение эпизодической роли в этом спектакле.