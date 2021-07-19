19 Июля 2021
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Общество В России Москва
Бузова, МХАТ (2021) | Фото: Накануне.RU

Бузова продолжит играть на сцене МХАТа им. Горького в новом сезоне

Телеведущая и певица Ольга Бузова будет работать во МХАТе им. Горького и в новом театральном сезоне – с ней продлили контракт. Об этом свидетельствует афиша на сайте театра – спектакль "Чудесный грузин" с участием Бузовой пройдет 17 и 18 сентября. РИА Новости сообщает, что экс-ведущая "Дома-2" получит более 100 тыс. руб. за исполнение эпизодической роли в этом спектакле.
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Ранее участие Бузовой в постановке на сцене МХАТа вызвало неоднозначную реакцию. Многие потребовали убрать ее из спектакля о молодости Сталина, но худрук театра Эдуард Бояков настоял на участии непрофессиональной актрисы.

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Теги: ольга бузова, мхат, чудесный грузин, гонорар



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