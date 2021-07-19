19 Июля 2021
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Наука и техника В России
Первый модуль российской орбитальной космической станции. (2021) | Фото: пресс-служба Роскосмоса / facebook.com/dmitry.rogozin.739

Решение о создании новой российской орбитальной станции может быть принято в конце июля - Рогозин

Решение о будущем облике российской национальной орбитальной станции может быть принято уже в конце июля – на заседании научно-технического совета Роскосмоса (30-31 июля).
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"Будет принято решение, каким образом будет формироваться облик той станции: наращивание российского сегмента на МКС и последующее возможное отделение или высокоширотная станция", - цитирует ТАСС главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Ранее гендиректор Роскосмоса сообщал, что перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для РОСС в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году. Эскизное проектирование новой станции начнется до конца лета.

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Теги: орбитальная станция, роскосмос, дмитрий рогозин



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