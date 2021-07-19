Виновнику майского ДТП на ЕКАД грозит до семи лет колонии

Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП на ЕКАД, в результате которого погибли четыре человека, в том числе и маленькая девочка. Обвинительное заключение утверждено в отношении екатеринбуржца 1987 г.р. по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как сообщили Накануне.RU, ранее обвиняемый привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и на момент аварии был лишен права управления транспортными средствами за управление автомобилем в состоянии опьянения. Вместе с семьей мужчина ехал с дачи из Невьянска. В автомобиле "ЛАДА 211340" помимо обвиняемого находились его жена, теща, зять и маленькая дочь в детском удерживающей кресле.

По версии следствия, 10 мая 2021 г. около 17.52 мужчина выехал на проезжую часть ЕКАД, не убедившись в отсутствии транспортных средств на полосе движения, и не уступил дорогу "FSTOA5". Своим действиями обвиняемый создал помеху, в результате чего допустил столкновение с "FSTOA5".

Свою вину водитель признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи в качестве наиболее строгого наказания предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.