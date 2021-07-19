Наместник Соловецкого монастыря опасается, что вакцина от коронавируса "повреждает" образ Бога в человеке

Викарий Патриарха Московского и всея Руси, наместник Соловецкого Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря РПЦ епископ Порфирий (Шутов) произнес проповедь после воскресной службы, в которой призвал задуматься о последствиях вакцинации от коронавируса.

Начал иерарх "за здравие": он указал на то, что каждый человек сам должен решать, "что ему полезнее". Он напомнил о тех основаниях, по которым к вакцинам действительно возникают резонные вопросы: "здесь и незаконченность испытаний, и то, что люди заболевают повторно и часто тяжело, и побочные явления. Все это нужно принять во внимание. Поэтому многие, также желая блага своему здоровью, считают, что лучше пока воздержаться от этих средств".

Но затем епископ Порфирий начал перечислять популярные мифы об "изменении генома" вакцинированного, припомнил генно-модицифированные продукты (о которых у него тоже достаточно пространные представления), "внешнее управление", "наночастицы металлов".

"Совершенно официальная информация. Вакцина – это генно-инженерный, высокотехнологичный продукт. В нем содержатся белки матричных РНК либо ДНК, эти агенты встраиваются в геном человека, изменяют его, модифицируют, редактируют. И вот уже в этом месте ответственно относящийся к своему спасению христианин должен остановиться. Что такое генно-модифицированные продукты – мы все хорошо знаем. Если это, например, помидор, то он имеет лишь внешнее сходство с тем плодом, который выращен на нашей грядке. А что такое генетически модифицированный человек или, если угодно, человек с отредактированным геномом? В какой степени образ Божий остался в нем неповрежденным? И кто может гарантировать, что это вмешательство не повлекло за собой необратимых повреждений в нашем образе Божием?", - цитирует Порфирия сайт Союза православных журналистов.

Порфирий заявил, что "есть официальная информация о присутствии в вакцине наночастиц металлов, что есть технология воздействия через них на нервную систему и что все они встраиваются в контур цифрового управления".

"В связи с этим возникает вопрос: а действительно ли человек, который испытал на себе эти вмешательства, остался автономной и суверенной личностью, или центр управления нашим поведением перемещен куда-то во вне? Но для нашего спасения совершенно абсолютно необходимо оставаться человеком по образу и подобию Божию. Если такие изменения совершены в человеческой природе, то Христос, Который пришел спасти человека согрешившего, но не утратившего образ Божий, найдет ли он в нас таких, которые подверглись вмешательству падшего человека по его падшему же разуму в эти сокровенные глубины человеческой природы?" – задается вопросом епископ.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда прокомментировал проповедь епископа в своем Telegram-канале: "Вакцинация на сегодняшний день — основной способ борьбы с пандемией. Принимая решение о вакцинации, мы должны подходить к нему с максимальной ответственностью за свои действия и их последствия для наших близких.

С не меньшей ответственностью стоит относиться и к произносимым публично словам. Владыка Порфирий — достойный монах и опытный наместник монастыря, но вопросы генетики не относятся к области его профессиональных знаний. Понятно пастырское стремление успокоить и ободрить людей, но в данном случае это привело к распространению непрофессиональной и спорной информации, что сам владыка с сожалением признал".