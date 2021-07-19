19 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
аварийный знак, знак аварийной остановки, дтп (2020) | Фото: РИА Накануне.RU

На Вторчермете в результате ДТП пострадал двухлетний ребенок

Сегодня утром в Екатеринбурге в результате столкновения двух иномарок пострадал двухлетний ребенок - пассажир одной из машин. Об этом Накануне.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Инцидент произошел в районе Вторчермета на перекрестке ул. Титова - Братская.

Установлено, что двигаясь по ул. Титова в сторону ул. Братская, "Шкода Йети" достигла перекрестка и собиралась повернуть налево на разрешающий зеленый сигнал светофора. При этом иномарка не уступила дорогу автомобилю "Киа Рио", который двигался прямо со встречного направления.

47-летняя водитель "Шкоды" рассказала, что допустила столкновение, поскольку не заметила двигающийся автомобиль из-за машины, остановившейся рядом во встречном направлении. В результате "Шкода Йети" врезалась в бок "Киа Рио" из-за чего пострадал двухлетний пассажир последней иномарки. Мальчик был госпитализирован в ДГКБ № 9 с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

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Теги: ДТП, Вторчермет, ребенок, иномарки



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