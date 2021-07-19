19 Июля 2021
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Общество За рубежом
Турция отдых (2016) | Фото: baikaltourtravel.ru

В Турции не исключают закрытие страны из-за распространения штамма "дельта"

Власти Турции не исключают закрытие страны для туристов в случае резкого роста распространения штамма "дельта" коронавируса.

Однако, как заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, пока такой вопрос на повестке не стоит, передает РИА Новости.

"Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "дельта", - сообщил он. Министр при этом отметил, что по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране.

18 июля минздрав Турции сообщил о максимальном с конца мая суточном приросте случаев коронавируса – 7680, за сутки от СOVID-19 умерли 66 человек.

Ранее сообщалось, что возобновление полетов в Турцию "уронило" спрос на российские морские курорты - за неделю падение составило 70 процентных пунктов. Турцию открыли очень вовремя, так как на российских курортах, включая Карелию, Калининград, уже нечего продавать – гостиницы загружены до конца августа.

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Теги: турция, штамм дельта, коронавирус



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