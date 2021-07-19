В Перми во время сноса сломали памятник Михаилу Калинину

В Перми демонтировали памятник советскому государственному деятелю Михаилу Калинину. В сети появилось видео, на котором видно, как во время сноса памятник был сломан, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Пропавший в Перми памятник советскому государственному деятелю Михаилу Калинину до сих пор не нашли, но появилось видео, на котором видно, как монумент разломился на две части при демонтаже", - говорится в сообществе "Пермь активная" "Вконтакте".

В мэрии Перми Накануне.RU сообщили, что монумент находится в собственности предприятия "ОДК-стар", и ни городские, ни районные власти к демонтажу отношения не имеют. Получить комментарий организации к моменту публикации не удалось.

Отметим, контракт на выполнение текущего ремонта сквера возле ДК имени Калинина, где стоял памятник, заключён с ООО "ГСК "НорСтрой", уточнили в мэрии. Планируется высадка деревьев и кустарников. В планах также – ремонт газона, цветников, устройство игровой площадки с резиновым покрытием, установка детских игровых комплексов, уличных тренажеров, скамеек, урн. В сквере будут отремонтированы дорожки и площадки общей площадью около 6 тысяч "квадратов". Ремонт сквера завершат осенью.

Михаил Калинин (1875-1946) – советский государственный и партийный деятель. С 1919 г. (после смерти Якова Свердлова) – председатель ВЦИК, с 1922 г. – председатель ЦИК СССР, в 1938-46 гг. – председатель президиума Верховного Совета СССР, затем – член президиума.