Кандидата партии "Новые люди" ввели в избирком под руки: он недавно перенес операцию

Кандидата в депутаты пермской гордумы от партии "Новые люди" предпринимателя Дениса Резника доставили в пермский избирком под руки.

Как сообщили Накануне.RU в партии, кандидат недавно перенес операцию, а при процедуре регистрации необходимо личное присутствие будущего участника выборной кампании.Несмотря на свое самочувствие, кандидат намерен принять участие в выборах.

В заксобрание края и пермскую гордуму "Новые люди" выдвинули 137 кандидатов. Все они успешно прошли стадию выдвижения.

Добавим, что общекраевая и общегородская часть списка "Новых людей" состоят каждая из одного человека, а не из троек, как принято у других партий. Денис Шитов — возглавляет список в законодательное собрание, Алексей Овчинников — в Пермскую городскую думу.

В числе претендентов на мандаты депутата заксобрания - предприниматель Денис Шитов, ныне действующий депутат краевого парламента Дарья Эйсфельд, бизнесмен из Чайковского Николай Богданов и специалист по международным отношениям Сергей Исаев. В гордуму намерены избраться предприниматель и руководитель Фонда поддержки семьи, детства Алексей Овчинников, доцент медуниверситета Валерий Литвинов, член Молодежного парламента при заксобрании Пермского края Иван Токарев, директор стоматологического центра Константин Юраев.

Ранее, свои списки уже заверили "Единая Россия", КПРФ, "Зеленая альтернатива", "Родина", "Партия пенсионеров".