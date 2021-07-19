19 Июля 2021
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Дом контор на пересечении улиц Малышева и 8 Марта в Екатеринбурге (2021) | Фото: wikipedia.org / Митрохина Марина

Усадьба Блохиной и Дом контор: какие объекты культурного наследия Екатеринбурга ждет реконструкция

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился внести изменения в перечень объектов культурного наследия, подлежащих ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования в 2021-2025 годах.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, согласно подписанному им постановлению, обновлению подвергнутся усадьба Блохиной на улице Розы Люксембург, Дом купца Осокина на пересечении улиц Энгельса и Розы Люксембург, Дом контор на пересечении улиц Малышева и 8 Марта, а также множество других объектов.

Этим же документом Орлов распорядился изменить перечень объектов имущественного комплекса уральской столицы, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту в 2021-2025 годах.

С полным списком объектов культурного наследия, которые в ближайшие годы ожидает реставрация, можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.

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Теги: объекты, реконструкция, культурное наследие, Екатеринбург



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