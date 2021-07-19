В Израиле 70% тяжелых случаев ковида - у полностью вакцинированных

70% тяжелых случаев ковида в Израиле - у полностью вакцинированных. Это опровергает утверждения о высокой эффективности вакцин, пишет австрийское издание Wochenblick.

Отмечается, что Израиль часто ставят в пример, основываясь на том, что доля привитых там высока - около 60%, или около 85% взрослого населения, а смертей от ковида официально почти нет. Но более пристальное рассмотрение расставляет все по местам.

Издание ссылается на израильского врача-терапевта Рафаэля Циони, который опубликовал у себя в "Твиттере" данные Минздрава Израиля по госпитализированным за неделю 4-11 июля и за предшествующую неделю. За оба периода полностью привитых среди заразившихся взрослых - 85%, как и вообще привитых среди взрослого населения. Это значит, что вакцинация ничуть не предотвращает заболевание.

"Похоже, что эффективность близка к нулю", - написал врач.

Он также привел график количества госпитализаций и тяжелых случаев в последние три недели, ведь заявляется, что заболеть после прививки можно, но все пройдет легко. Статистика опровергает и это. Был 201 случай госпитализации, из которых 129, или 64%, - у полностью привитых. Непривитых было 62, или 30% (привитых одной дозой для корректности анализа лучше не учитывать, так как их можно отнести к обеим группам). Среди 89 тяжелых случаев болезни было 62, или 70%, у полностью привитых и 25, или 28%, - у непривитых.

Разбивки по возрастам, к сожалению, нет, но она не принципиальна, так как даже в возрасте от 20 до 30 лет вакцинировано порядка 70% израильтян, а в более старших возрастах еще больше (в целом привитых взрослых около 85%).

Издание ограничилось приведением этих графиков, но на поверхности лежит очевидный и легко выполняемый расчет эффективности вакцин на основании простого соображения: при 85% привитых такая же доля случаев у привитых означает нулевую эффективность, а при нуле случаев - стопроцентную. Поскольку доля госпитализаций и тяжелых случаев у привитых чуть меньше, чем доля привитых, то небольшую эффективность вакцины все же имеют. Это 20-25%. Именно на столько вакцины снижают вероятность попасть с ковидом в больницу или даже в число критических случаев.

Таким образом, данные Израиля могут доказывать, что реальная эффективность вакцин для предотвращения заражения нулевая, а для предотвращения тяжелого протекания болезни - всего 20-25%? То есть вакцинация почти не защищает и еще может иметь побочные эффекты. Притом что в стране используют в основном вакцину Pfizer, которая считается одной из самых надежных и эффективных.

Напомним, несмотря на вакцинацию подавляющего большинства взрослого населения, в Израиле снова быстро растет заболеваемость ковидом. Снова введены многие ограничения и масочный режим, хотя обещали, что вакцинация позволит вернуться к нормальной жизни.