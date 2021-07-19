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Экономика В России
Дмитрий Рогозин (2020) | Фото: Министерство обороны РФ

Рогозина "передернуло", когда он узнал разницу зарплат российских космонавтов и их иностранных коллег

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал заняться ликвидацией разрыва в уровнях зарплат сотрудников центрального аппарата корпорации и рядовыми рабочими на предприятиях, а также оплатой труда космонавтов. Об этом он заявил во время встречи с отрядом последних.  

"Понятно, что создание госкорпорации прежде всего привело к повышению заработной платы в центральном аппарате, но это неправильно, когда такая зарплата есть в центральном аппарате, а на предприятиях она сильно разнится. Либо она разнится между директорами и рабочими высоких квалификаций", — цитирует Рогозина РИА Новости.

По словам главы Роскосмоса, его "даже передернуло", когда он узнал, сколько получают российские космонавты по сравнению с их коллегами из NASA и Европейского космического агентства.

Рогозин напомнил, что в апреле было принято решение о повышении зарплат космонавтов: "Мы дальше обязательно будем двигаться и на предприятия с тем, чтобы на предприятиях инженеры, конструкторы, те, кто создают новую технику, с тем, чтобы у них тоже появилась дополнительная мотивация. Это как первая ласточка".

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Теги: дмитрий рогозин, зарплата, космонавты, роскосмос



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