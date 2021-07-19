В Карабаше и Кыштыме построят новые спортивные и социальные объекты

В канун празднования Дня металлурга Русская медная компания презентовала новые спортивные и социальные объекты в Карабаше и Кыштыме. Одна из новых инициатив РМК - строительство двухэтажного бассейна с городской баней в Карабаше. В церемонии закладки первого камня приняли участие Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Карабашского городского округа Олег Буданов и председатель Совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

"Динамика Карабаша, конечно, поражает. И я знаю, что это только начало: у нас много совместных планов. Я уверен, что уже скоро Карабаш будет лучшим и самым современным городом страны. Это пример многим. Спасибо большое Игорю Алексеевичу Алтушкину: в первую очередь благодаря РМК у Карабаша такое стремительное развитие", - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В бассейне оборудуют две чаши - двадцать пять и десять метров в длину. Кроме того, в том же здании расположится общественная баня площадью 350 м2. Для комфорта будущих посетителей рядом разместят парковку для автомобилей, детскую и спортивную площадки. Ежедневно бассейн сможет принимать до 150 человек. Строительство начнётся в 2022 году.

Также в рамках визита Алексею Текслеру показали проект будущего Центра культурного развития Карабаша, который станет одной из главных площадок для детского и подросткового творческого досуга. В здании предусмотрены зрительный зал, специализированные классы, танцевальный зал, а также административные и технические помещения. РМК профинансировала разработку проектной документации по привязке объекта к территории, а также проведение инженерных изысканий и государственной экспертизы.

В Кыштыме главе региона представили проект будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. Это двухэтажное здание, состоящее из спортивного зала и административно-бытовой части. Объект возведёт "Кыштымский медеэлектролитный завод" (входит в Группу РМК). Новое здание появится в микрорайоне Нижнего Кыштыма, рядом с заводом. В ФОКе будут созданы условия для занятий волейболом и баскетболом, единоборствами, настольным теннисом и скалолазанием. Строительство планируется завершить до конца 2022 года.

Русская медная компания построила спортивные комплексы уже в трёх населённых пунктах Челябинской области. Последним - в июле 2020 года - заработал бассейн в селе Варна. Ранее спорткомплексы были открыты в Карабаше и Коркино.

"Из года в год мы прикладываем большие усилия, чтобы жизнь наших сотрудников в их родных городах становилась комфортнее и интереснее: и дети, и взрослые могли позволить себе качественный досуг и разносторонний отдых, могли заниматься спортом и развивать свои творческие способности. Сейчас мы запустили строительство новых объектов, которые создадут дополнительные условия для популяризации спорта", - подчеркнул вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Кроме того, РМК поддержала проект восстановления чугунного фонтана в Кыштыме. Фонтан был создан в XIX веке, теперь конструкцию воссоздали каслинские мастера. Уникальность фонтана - в работе без насосов: вода, поступающая к нему, двигалась с помощью естественного перепада. К реставрации и возвращению памятника на историческое место город приступил в 2018 году за счёт средств договора о социальном партнёрстве между администрацией округа и Кыштымским медеэлектролитным заводом. Утраченные элементы чугунного фонтана воссозданы на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. В целом мастера восстановили и отреставрировали более сорока исторических деталей. Сейчас работы по восстановлению объекта исторического наследия продолжаются.