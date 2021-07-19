Песков: Мишустин заранее информировал Путина о кураторстве округов

В Кремле сообщили, что премьер-министр Михаил Мишустин заблаговременно информировал президента РФ Владимира Путина о планах по кураторству вице-премьерами регионов.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это разделение функций.

"У правительства речь идет чисто об экономике, реализации планов экономического развития, полпреды же осуществляют общую координацию работы иных органов. Поэтому это никоим образом не подменяет друг друга", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава российского правительства Михаил Мишустин назначит каждому федеральному округу курирующего вице-премьера. Вице-премьеры будут отвечать за социально-экономическое развитие регионов, новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.