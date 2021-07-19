Черноморский флот отменил салют и концерт в честь Дня ВМФ в Севастополе

Черноморский флот сократил программу праздничных мероприятий в честь Дня ВМФ в Севастополе. Это связано с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.

День военно-морского флота отмечается 25 июля. Из-за пандемии будут отменены вечерние мероприятия, включая праздничный концерт и салют, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота. При этом парад состоится, его участники прошли вакцинацию от коронавируса.

Впрочем, военно-морской парад также будет сокращенным: "Проход кораблей и пролет авиации будет выполнен в течение 15 минут и пройдет без демонстрации боевых возможностей и выполнения ракетных, артиллерийских стрельб и других боевых упражнений".

После обхода и поздравления экипажей кораблей командующий Черноморским флотом Игорь Осипов поднимется на борт крейсера "Москва", с которого проведет смотр корабельных сил и авиации флота при их прохождении и пролете над акваторией Севастопольской бухты.