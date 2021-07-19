Южноуральца подозревают в продаже поддельных справок о прохождении ПЦР-тестов на коронавирус

В Челябинской области полицейскими выявлены факты продажи поддельных справок о прохождении ПЦР-тестов на коронавирус, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По подозрению в противоправной деятельности задержан 19-летний житель Троицка. В его автомобиле нашли еще семь поддельных справок о прохождении ПЦР-тестов.

По предварительным данным, справки продавали гражданам Российской Федерации и выходцам из ближнего зарубежья для дальнейшего использования при пересечении границы РФ.

В настоящий момент решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Также устанавливаются иные лица, причастные к данной противоправной деятельности.