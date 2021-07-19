19 Июля 2021
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Политика
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Глава Свердловского района Перми ушел в отставку

Глава Свердловского района Андрей Усов покидает свой пост, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Глава Перми Алексей Демкин принял его отставку и подписал документ.

Сейчас Андрей Усов находится в отпуске до 23 июля. На должность и.о. главы районной администрации он был назначен в октябре 2015 года, до этого работал заместителем. В ноябре 2017 года он избавился от приставки "и.о.".

Добавим также, что до прихода в мэрию Усов занимал пост начальника городского управления МВД.

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Теги: Андрей Усов, увольнение, отставка



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