В СЖР назвали недопустимыми действия полиции при задержании журналистки "Ленты.ру"

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал недопустимыми действия полиции при задержании журналистки "Ленты.ру" Анастасии Завьяловой в Москве.

Он сообщил, что СЖР обратилось в МВД по этому поводу. "Мы изучаем этот вопрос", - сказал Соловьев РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, на Завьялову составлен протокол о мелком хулиганстве и неповиновении требованиям сотрудника полиции.

По данным самого издания, девушку избили сотрудники МВД. Журналистка стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых Прудах. Завьялову задержали после того, как она начала вести видеосъемку и попросила полицейских разъяснить ситуацию.

Как пишет "Лента", правоохранители толкнули журналистку издания, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки, а после доставки в отдел полиции сотрудник более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении.

Женщину задержали до суда, который назначен на 19 июля. Ей грозит до 15 суток ареста или штраф до 2,5 тыс. руб.