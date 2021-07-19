19 Июля 2021
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Экономика В России
овощи, цены, лук, картофель, морковь (2017) | Фото: Накануне.RU

Правительство требует от торговых сетей снижения цен на овощи на 10-50%

Правительство требует от крупных торговых сетей снизить стоимость овощей на 10-50%. Об этом, в частности, заявили в Минпромторге: там ожидают увидеть снижение уже в ближайшее время. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на совещании с членами правительства, посвященном теме цен на овощи, заявил, что снижение цен должно произойти в течение ближайших двух недель, и доля самих сетей в изменении цен "должна быть существенной".

Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала также в два раза увеличить число ярмарок, на которых фермеры могут реализовать свою продукцию. Она отметила, что в 2019 году в стране было около 40 тыс. ярмарок, годом позже – в два раза меньше. Таким образом, даже увеличение в два раза всего лишь приведет к восстановлению докризисного уровня.

В Общероссийском народном фронте заявили, что рост цен очень сказывается на гражданах. Они вынуждены покупать меньше продуктов, социально незащищенные слои населения отказываются от самых элементарных услуг и удобств, чтобы потратить деньги на продукты. В ОНФ сообщили, что на минувшую прямую линию президенту России поступило около 60 тыс. обращений, связанных с ростом цен на продукты.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что для многодетных семей – это самый чувствительный вопрос, потому что поход в магазин для них оборачивается мелкооптовой закупкой.

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Теги: овощи, правительство, снижение цен



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