Все тополя с улиц Екатеринбурга должны исчезнуть за 10-15 лет

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев утром в понедельник съездил в несколько парков Екатеринбурга и проверил, в каком состоянии они находятся. По его поручению начнется вырубка деревьев.

Как написал губернатор в своем Instagram, общая проблема в том, что основная часть - это тополя, пух от которых надоел уже практически всем.

"Мало того, что он лезет в лицо, заполняет квартиры и вызывает аллергию, в этом году он стал причиной сотен пожаров. Уверен, что за 10-15 лет можно успешно заменить все тополя в парках и на улицах на другие деревья. Я поручил мэру Алексею Орлову изучить опыт других городов. И начать", - рассказал Евгений Куйвашев.

Он признал, что в Екатеринбурге и других уральских городах часто не хватает зелени, и вырубка даже старых и больных деревьев расстраивает горожан.

"Но чтобы заменить тополя на другие деревья, нам придется их убрать. Надеюсь, вы с понимаем отнесетесь к этому", - добавил глава региона.

Напомним, этим летом в Свердловской области тушили десятки пожаров, начавшихся из-за "подпаленного" жителями тополиного пуха.