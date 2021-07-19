В Челябинске около исторического музея установят памятник Петру Сумину

В Челябинске около государственного исторического музея Южного Урала установят памятник бывшему губернатору Петру Сумину, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня в музей поступило решение Челябинской городской думы об установке памятника.

"Это первый официальный разрешительный документ, который в музее ожидали с момента знакомства с проектом, полученным 31 июня. К установке памятника музей подготовил все необходимое, однако сроки сместились из-за отсутствия обязательных документов", - сообщили накануне в пресс-службе музея.

Сейчас в историческом музеи ожидают информацию по доставке памятника и срокам монтажа.

Петр Сумин был избран губернатором Челябинской области в декабре 1996 года. Он руководил областью до 2010 года. В марте 2010 года Сумин попросил не рассматривать его кандидатуру в качестве претендента на пост руководителя региона. Петр Сумин умер 6 января 2011 года после продолжительной болезни.