В "ЕР" призвали ввести госрегулирование цен на овощи

Зампред Госдумы, член президиума "Единой России" и экс-министр сельского хозяйства Алексей Гордеев по итогам мониторинга цен на так называемый борщевой набор (свекла, морковь, лук, картофель и т.д.) предложил правительству как можно быстрее заключить с ритейлерами и производителями с/х продукции соглашения по аналогии с теми, что были заключены с производителями сахара, растительного масла и муки. Примечательно, что даже ЦБ отмечал – фактическое введение госрегулирования на эти продукты к снижению инфляции не привело и было не слишком-то эффективным.

Тем не менее, Гордеев настаивает: "Правительству срочно подписать соглашения с торговыми сетями о снижении цен на овощную продукцию, а контролировать их должны регионы. В регионах надо организовать поставки от производителей населению через рынки и ярмарки на период летнего сезона".

Другие меры, которые предлагает "Единая Россия": усовершенствовать законодательство для справедливого соотношения интересов торговых сетей и производителей, построить за счет бюджета овощехранилища для малых предприятий и фермеров, вернуться к теме создания в городах кооперативных рынков, а также обеспечить привлечение иностранных мигрантов на посевную и уборку урожая.

По словам Гордеева, который ссылается на опросы, граждане отмечают существенный рост цен на продукты питания, а порядка 20 млн социально незащищенных граждан испытывают большие проблемы при покупке продуктов.

"Ресурсов в стране в целом достаточно, растут и темпы уборки. Но рост цен все равно идет. У производителей килограмм картофеля стоит 20 руб., у торговых сетей – 56 руб., наценка – 165%. По моркови наценка 350%, по капусте – 215%. Обосновать такой рост цен, мне кажется, невозможно", - заключает Гордеев, выступивший на совещании "ЕР" по сдерживанию цен на продукты питания.