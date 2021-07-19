19 Июля 2021
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цар, сельское хозяйство, африка (2021) | Фото: britannica.com

Центральноафриканский город Нделе возобновляет сельскохозяйственное производство

Центральноафриканская Республика имеет обширные территории, пригодные для ведения сельскохозяйственной деятельности. Местные жители вернулись к работе в полях после освобождения в конце июня от боевиков территории префектуры Баминги-Бангоран и города Нделе.

Международный комитет Красного Креста в Центральноафриканской Республике доставил 57 тонн семян арахиса, кукурузы, а также других сельскохозяйственных культур в регион. Также африканцам передали необходимые инструменты для обработки почвы, чтобы фермеры могли подготовиться к сельскохозяйственной кампании.

После зачистки префектуры от боевиков армией ЦАР, подготовленной российскими инструкторами, местное население получило возможность возобновить сельскохозяйственное производство благодаря полученной помощи.

Армия республики с начала этого года провела ряд успешных операций против боевиков. Военные освободили большую часть территории, которую ранее занимали вооруженные бандформирования. Успехи армии ЦАР напрямую связаны с работой российских специалистов, которых иностранные журналисты приписывают к «ЧВК Вагнера». Россияне по просьбе центральноафриканских властей организовали обучение местных военных, что существенно повысило уровень боеспособности армии.

Восстановление безопасности и возобновление работ на сельскохозяйственных угодьях позволит ликвидировать дефицит продовольственных товаров, наблюдавшийся в ЦАР последние 3 года. Деятельность вооруженных бандформирований нанесла серьезный урон фермерским хозяйствам, но как только ситуация с безопасностью стабилизировалась, жители получили возможность возобновить работы.

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Теги: цар, российские инструкторы, чвк вагнера, нделе, сельское хозяйство



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